Главой пресс-службы Мосгорсуда назначили экс-главу Нижегородского областного суда Лазарева

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Начальником отдела по связям со СМИ и общественностью в Московском городском суде назначен бывший начальник отдела Нижегородского областного суда Валерий Лазарев.

"С 14 июля должность начальника отдела по связям со СМИ и общественностью Московского городского суда занимает Лазарев Валерий Викторович", - сказала ТАСС представитель пресс-службы Мосгорсуда.

Предыдущая глава пресс-службы Ульяна Солопова покинула свой пост в середине мая этого года.

С 2012 по 2019 год Лазарев возглавлял отдел по взаимодействию со СМИ Нижегородского областного суда, был помощником председателя Нижегородского областного суда. В 2019 году возглавлял департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации Дзержинска, а в конце февраля прошлого года вновь вернулся к руководству пресс-службой Нижегородского областного суда.