Ливень с грозой и градом обрушился на московский регион

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ливень с грозой и градом обрушился в четверг около 13:00 мск на московский регион, передают корреспонденты ТАСС из разных городов Подмосковья.

Осадки отмечаются в Химках, Одинцове и Краснознаменске. Таке осадки ожидаются в Зеленограде, в северных, северо-западных и юго-западных районах столицы.

Дождь и гроза сопровождаются сильным ветром. Однако какими-либо данными о возможных последствиях непогоды ТАСС пока не располагает.

Ранее городской департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы предупредил о грозе, усилении ветра и кратковременных дождях, ожидающихся в мегаполисе в четверг.