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Метеорологи сообщили, что ливни в Москве не прекратятся в ближайшие дни

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в выходные дни в Москве ливни немного утихнут и будет больше солнца

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Непогода, которая пришла в Москву в четверг, сохранится в ближайшие дни. Ливни, грозы и град периодически будут накрывать разные районы столицы, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Эта история будет теперь в ежедневном порядке. Эти грозовые облака мозаично будут время от времени накрывать ливнями, грозами, градом. Завтра тоже сохраняется вероятность, в выходные будет чуть попроще", - рассказал он, отметив, что в выходные дни в Москве ливни немного утихнут и будет больше солнца.

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