Около 300 бригад "Мосводостока" дежурят в Москве во время проливного дождя

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Порядка 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока" дежурят в Москве, где идет проливной дождь. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города. В некоторых районах столицы уже идет проливной дождь", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить по одному из номеров: 8-495-657-87-03 (ГУП "Мосводосток"); 8-495-632-58-46 (ГБУ "Гормост"); 8-495-539-53-53 (единый диспетчерский центр); 8-499-264-96-81 (ОАТИ). Также жители могут обратиться на портал "Наш город", в управы районов и префектуры округов.