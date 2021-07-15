Около 5,5 млн жителей Москвы и области могут сдать "добрые крышечки" в бак со вторсырьем

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Около 5,5 млн жителей нескольких округов Москвы и области, которые обслуживает компания "Эколайн", теперь могут сдать пластиковые "добрые крышечки" в любой бак для вторсырья. Они отправятся на переработку, а деньги за пластик поступят на счет благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам", сообщает в четверг пресс-служба "Эколайна".

"Чтобы помочь подопечным проекта, нужно сложить накопленные крышечки в 5-6-литровую канистру от воды, надежно закрыть, отнести на контейнерную площадку во дворе и положить в сетку или бак для вторсырья "Эколайн". В Северном и Центральном округах столицы емкость с крышками отберут на московской сортировке во Владыкино, а сухие отходы из Западного, Юго-Западного округов и Подмосковья поедут на крупнейший в Европе комплекс по переработке отходов (КПО) "Восток" в Егорьевском городском округе", - говорится в сообщении.

География проекта расширилась и в Подмосковье: удобная схема "крышки - в бак для вторсырья" начала работать сразу в восьми городских округах: Люберцы, Жуковский, Раменское, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Клин и Солнечногорск.

"Проверено, канистры с крышками не повреждаются от пресса мусоровоза и автоматического разрывателя пакетов на КПО. Сотрудники будут отбирать их на самом первом этапе предварительной сортировки, складывать в отдельный накопитель. На завод привозят и крышечки, которые жители активно сдают в офисы подмосковных регоператоров группы. В составе крупной партии пластика все "добрые вклады" отправляются на Тверской завод вторичных полимеров - так оператор помогает решить и транспортный вопрос", - уточнили в компании.

За время существования проекта "Добрые крышечки" - с декабря 2016 года - по всей стране собрали 425 тонн крышечек, при этом через "Эколайн" прошло почти 75 тонн ценного пластика. На средства от продажи вторсырья приобрели реабилитационную технику, коляски, вертикализаторы, специализированные средства передвижения для 49 детей.