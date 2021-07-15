Аэропорт Шереметьево затопило

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Около десяти улиц в разных округах Москвы и часть территории аэропорта Шереметьево подтоплены из-за дождей, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Около десяти улиц и дорог подтоплены из-за ливня. Кроме того, местами подтоплена территория аэропорта Шереметьево, самолеты стоят в воде", - сказал собеседник агентства.

Из-за сильного ветра повалены 20 деревьев, повреждены несколько припаркованных машин. В одном из районов Москвы дерево упало на детскую площадку. Также деревом повреждена лавочка в столичном сквере. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в четверг департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы предупредил о грозе, усилении ветра до 17 м/с и кратковременных дождях в среду до конца дня. В департаменте рекомендуют во время грозы не ходить вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы.

Водителям следует прекратить движение, плотно закрыть окна и двери и включить аварийные огни. Во время непогоды может быть затруднено движение и повышается риск аварий. Кроме того, рекомендуют отойти на расстояние 30 метров от велосипеда или мотоцикла, чтобы переждать непогоду. В случае необходимости надо звонить по телефону 101 или 112. Главное управление МЧС России по Московской области распространило такое же экстренное предупреждение.