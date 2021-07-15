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В Мытищах прошел пыльный вихрь

Такое явление называют "Пыльный дьявол", сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пыльный вихрь, или, как его еще называют, пыльный дьявол, зафиксировали в Мытищах. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram.

Ранее жители Мытищ опубликовали в социальных сетях фотографии с изображением явления, похожего на смерч или торнадо.

"Пыльный дьявол обрушился на Мытищи", - написал Тишковец.

Пыльный дьявол является атмосферным явлением, представляющим собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.

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