В Мытищах прошел пыльный вихрь

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пыльный вихрь, или, как его еще называют, пыльный дьявол, зафиксировали в Мытищах. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram.

Ранее жители Мытищ опубликовали в социальных сетях фотографии с изображением явления, похожего на смерч или торнадо.

"Пыльный дьявол обрушился на Мытищи", - написал Тишковец.

Пыльный дьявол является атмосферным явлением, представляющим собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.