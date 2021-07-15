Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево в условиях непогоды обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в стандартном режиме, аналогичная ситуация в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила ТАСС в четверг директор дирекции по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.

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Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что около десяти улиц и часть территории аэропорта Шереметьево подтоплены из-за дождей в разных округах Москвы.

"Аэропорт Шереметьево на данный момент обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в стандартном режиме. В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта согласно действующим регламентам и в целях безопасности пассажиров были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. Решение о прилете и вылете принимались непосредственно командирами воздушных судов, действующими исключительно в целях безопасности пассажиров", - сказала Захаренкова.

Она уточнила, что службы аэропорта Шереметьево в оперативном режиме устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории, отметив, что проводимые работы не влияют на обслуживание пассажиров.

"Терминалы аэропорта функционируют в стабильном режиме, обслуживание пассажиров происходит согласно регламентам. Актуальная информация о статусе рейсов отражена на табло, на официальном сайте аэропорта Шереметьево и авиакомпаний", - заключила Захаренкова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Домодедово, в текущих погодных условиях в Московском регионе авиагавань работает в штатном режиме. "В целях обеспечения безопасности полетов введены дополнительны интервалы для взлетно-посадочных операций. Домодедово также принимает самолеты, которые в настоящий момент не могут произвести посадку в других аэропортах", - отметили в пресс-службе.