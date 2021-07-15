Почти 70% депутатов и сотрудников Мосгордумы проходят или завершили вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более двух третей депутатского корпуса столичного парламента уже вакцинировались или проходят вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июля 2021 года, в Московской городской думе продолжается плановая вакцинация депутатов и сотрудников аппарата от COVID-19. К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса", - сообщил Шапошников.

Он уточнил, что из числа государственных гражданских служащих в аппарате думы на сегодня проходят или завершили вакцинацию уже 65%. В то же время почти 70% сотрудников аппарата исполняют свои обязанности дистанционно либо находятся в отпусках в соответствии с графиком.

"Депутатам и сотрудникам аппарата Мосгордумы предоставлена возможность еженедельного тестирования на коронавирусную инфекцию", - заключил он.

Ранее сообщалось, что в Московском парламентском центре предпринимаются все меры защиты от COVID-19. На входах в здания установлены тепловизоры, строго соблюдается масочный режим, проводится регулярная дезинфекция помещений.