Воздух в московском регионе охладился почти на 10 градусов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Гроза с ливнем и градом, начавшаяся в московском регионе в четверг около 13:00, охладила воздух почти на 10 градусов. Об этом свидетельствуют оперативные данные синоптиков Гидрометцентра РФ.

Так, если на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, в 14:00 столбики термометров показывали плюс 29,4 градуса, то, по данным на 15:00, температура воздуха составила здесь плюс 19,9 градуса. Примерно такая же ситуация отмечается и на метеостанции в Тушино - там в полдень было плюс 30,6 градуса, а спустя три часа столбики термометров показывали уже плюс 20 градусов. В Немчиновке в полдень было плюс 32 градуса, а в 15:00 - плюс 20,6 градуса.

Корреспонденты ТАСС из разных уголков Москвы и области отмечают, что дождь, пусть уже и меньшей интенсивности, продолжает идти в регионе. В настоящее время осадки идут в районе подмосковных городов Жуковский и Коломна, "засветки" фиксируются в Сергиевом Посаде и Дмитрове. Дождь идет как на окраинах столицы, так и в центре города, в том числе в районе штаб-квартиры ТАСС на Тверском бульваре. На некоторых улицах мегаполиса и городов Подмосковья отмечаются подтопления. В соцсетях пользователи делятся фотографиями и видеозаписями таких инцидентов, в том числе в аэропорту Шереметьево.

Источник ТАСС в экстренных службах мегаполиса уточнил, что речь идет о почти десятке улиц и дорог Москвы. Кроме того, по его данным, из-за сильного ветра в городе повалены 20 деревьев, повреждены несколько припаркованных машин. В одном из районов столицы дерево упало на детскую площадку. Также деревом повреждена лавочка в сквере. Информации о пострадавших нет.

В комплексе городского хозяйства столичной мэрии пояснили, что на улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - отметили в комплексе.