Почти 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за 1,5 часа

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более четверти месячной нормы осадков выпало за полтора часа в отдельных районах столицы. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

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"В период с 14:00 до 15:30 прошли сверхинтенсивные ливневые дожди. По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 27 мм осадков. Это 29% от месячной нормы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на улице Арбат и на участке Дмитровского шоссе образовались временные скопления воды. Вся вода в течение 20 минут ушла в ливневую сеть.

"На улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы", - отмечается в сообщении.