В московском парке "Остров Мечты" откроют крупнейший в Европе игровой центр

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Двухэтажный Dream Game Center площадью 18 тыс. кв. м откроется для посетителей парка "Остров Мечты" в Москве 17 июля. Крупнейший в Европе игровой центр объединит разнообразные онлайн- и офлайн-развлечения, которые смогут оценить молодежь и семьи с детьми, сообщила в четверг пресс-служба парка.

"17 июля "Остров Мечты" открывает крупнейший в Европе игровой центр. На первом этаже разместятся более 300 аркадно-призовых аппаратов нового формата: посетители смогут поучаствовать в танцевальных соревнованиях, оценить навыки стрельбы, проверить свою удачу и погрузиться в мир виртуальных игр с использованием самых современных симуляторов. Самым маленьким гостям можно будет побегать по лабиринтам игрового парка площадью более 300 кв. м, покататься с горок, поиграть в домиках и попрыгать в бассейнах с мягкими кубиками и мячиками", - говорится в сообщении.

На втором этаже расположатся спортивные развлечения: для любителей боулинга будyт доступны 12 современных дорожек, бильярд, настольный теннис и футбол, а также аэрохоккей. Для гостей игрового центра на втором этаже также будет открыт VR-парк с современными аттракционами и компьютерный клуб на 80 игровых компьютеров, где можно проводить командные онлайн-соревнования.

"Наш игровой центр - новый этап развития "Острова Мечты", где предусмотрены разнообразные развлечения для семейной, детской и молодёжной аудитории. Здесь онлайн- и офлайн-активности гармонично совмещены, чтобы подарить гостям живое общение и игры в виртуальной и дополненной реальности", - приводятся слова генерального директора тематического парка Бориса Пищика.

Также в пространстве второго этажа для посетителей будут доступны три комнаты для торжеств, встреч и тренингов в расслабляющей атмосфере.

"Остров Мечты" находится в Нагатинской пойме на территории 100 га, что сопоставимо с площадью 140 футбольных полей. Проект включает в себя крытую часть площадью 300 тысяч кв. м и ландшафтный парк 44 га. Это масштабный социально-значимый и ключевой градостроительный проект, культурно-развлекательный кластер в Москве. Он нацелен на улучшение качества городской среды и повышение инвестиционной привлекательности Москвы.