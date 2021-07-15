Онлайн-избиратели в Москве смогут проголосовать на установленных на участках компьютерах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московские избиратели, которые подали заявку на участие в онлайн-выборах, но не смогли проголосовать со своего устройства по тем или иным причинам, смогут сделать это на установленных на избирательных участках компьютерах. Об этом сообщил в четверг зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Если за три дня вы не отменили свою запись на электронное голосование, не отозвали свое заявление, вы можете проголосовать только электронно. На каждом участке в Москве, их 66 тыс., будут поставлены специальные защищенные компьютеры, где, если ваш гаджет не сработал, можно будет прийти [и проголосовать]", - сказал Венедиктов, отвечая на вопрос ТАСС в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он уточнил, что во время голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году онлайн-избиратель мог прийти в "основной" день голосования на участок и проголосовать традиционным способом.

"[Если] человек забыл, что он [заявил о желании голосовать] электронно или захотел протестировать систему, он будет исключен из списка по месту жительства - прям вычеркнут из книги избирателя ручкой. Там будет написано, что он электронный избиратель. Или если он вдруг запутается, придет [на избирательный участок] <…> - есть компьютер", - добавил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Жители столицы с подтвержденными учетными записями на портале mos.ru смогут проголосовать онлайн на выборах 17-19 сентября по предварительной регистрации. В этом году по всей стране пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва. Кроме того, москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит принять участие в довыборах депутатов Московской городской думы, а жителям района Щукино - в выборах муниципальных депутатов. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Регистрация на электронное голосование будет открыта со 2 августа по 13 сентября.

Ранее Венедиктов сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн человек, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году.