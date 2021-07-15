Главный архитектор Москвы считает необходимым ввести всероссийскую госпремию в архитектуре

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Введение всероссийской госпремии в области архитектуры могло бы стать важным шагом для повышения престижа отрасли. Такое мнение высказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Несмотря на то, что в России существует несколько известных архитектурных премий, Москва, пожалуй, единственный город, где выдающиеся проекты отмечают премией на уровне мэра. Появление подобной премии на федеральном уровне могло бы усилить статус архитектурных проектов во всех российских городах", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на приеме в честь победителей архитектурной премии Москвы 2021 года.

Кузнецов отметил, что статус звезд мировой архитектуры зачастую подчеркивается количеством наград за их работы. "Сейчас появляются знаковые проекты в Краснодаре, Екатеринбурге, Казани. Но в целом, раскрутка темы звездной архитектуры на уровне регионов крайне важна, надеюсь, коллеги на федеральном уровне рано или поздно придут к такому решению", - сказал он.

Лауреаты московской премии - 2021

13 июля мэр столицы Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства в пяти номинациях. Лучшим проектом объекта социальной инфраструктуры стала строящаяся школа на 1 225 учащихся на Золоторожском валу. Лучшим транспортный проектом жюри признало станцию метро "Нижние Мневники".

В номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома по программе реновации" выиграл проект строящегося жилого дома на Малой Тульской, владение 55/1. В номинации проектов делового и торгового назначения лучшим был признан комплекс зданий Национального космического центра на Филевском бульваре. В номинации жилья и апартаментов лауреатом стал проект апартаментов по адресу: Славянская площадь, владение 2/5/4, строение 5. Всего на рассмотрение экспертного совета конкурса было подано 140 заявок.

Архитектурная премия Москвы была учреждена в 2017 году. Награда присуждается за разработку наиболее качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства. Один проект может получить до пяти премий в размере 1 млн рублей за каждую.