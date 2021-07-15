Северный речной вокзал в Москве каждые выходные посещают до 40 тыс. человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Северного речного вокзала в Москве, который открыли 5 сентября 2020 года после реконструкции, в выходные дни посещают до 40 тыс. человек. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Почти год назад благодаря мэру Москвы Сергею Собянину городу вернулась его утраченная жемчужина - Северный речной вокзал. И сегодня он празднует свой 84-й день рождения. Каждый день его посещают тысячи людей, а в выходные общее число гостей доходит до 40 тыс. Это лучшее место в городе для комфортного и безопасного отдыха. Мы делаем все, чтобы это пространство развивалось и дальше. Впереди нас ждут первые свадьбы на Северном речном вокзале, открытие летнего кинотеатра и новые международные премии", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

В публикации отмечается, что после реставрации Северный речной вокзал стал местом для долгих прогулок по набережной, путешествий на теплоходе в ближайшие города, отдыха у бассейна и игры в теннис.

Здание, парк и набережная Северного речного вокзала в Москве открыли для посетителей после реставрации и благоустройства 5 сентября 2020 года ко Дню города.