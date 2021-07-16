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Синоптики сообщили, что в Москву 19 июля придут ливни, шквалистый ветер и град

При этом в выходные дни погода в городе будет благоприятнее и солнечнее

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Повсеместные ливни, грозы, шквалистый ветер и град придут в Московский регион в понедельник, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник холодный классический холодный фронт будет, и там обрубит по полной программе. Ожидаются повсеместные ливни, грозы, шквал, град", - рассказал он.

Ранее Тишковец сообщил, что ливни, грозы и град периодически будут накрывать разные районы столицы в ближайшие дни. Однако в выходные погода будет благоприятнее и солнечнее.

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