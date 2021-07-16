В Москве во второй половине июля ожидается похолодание

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вторая половина июля в Москве будет холоднее первой в среднем на 10 градусов. Столбик термометра днем будет опускаться до 20 градусов тепла, перестройка температурного режима начнется с понедельника, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Она не то, что будет прохладнее, она сразу на 10 градусов будет холоднее, чем сейчас. Будет до 25-30 градусов понижение, дальше еще похолодание до 20-25 градусов", - рассказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Тишковца, активная смена температурного режима в Москве начнется уже в понедельник.

"На следующей неделе произойдет смена воздушных масс, и к нам придет температурный фон, который в рамках нормы. Мы вернемся к нормальным показателям, и на этом зной закончится", - отметил он.