Гроза и до 32 градусов тепла ожидаются в Москве 16 июля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 30-32 градуса тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 18 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с, при грозе - с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба. В связи с жаркой погодой на 16 июля в Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 27 - плюс 32 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов.