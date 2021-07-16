В Москве открыли развязку на пересечении СВХ с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Многоуровневую транспортную развязку открыли на пересечении Северо-Восточной хорды (СВХ) с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры и транспортного каркаса Москвы, по поручению мэра города Сергея Семеновича Собянина и в кратчайшие сроки, за период чуть больше года, была построена развязка на участке Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Щелковского шоссе. Развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского позволяет обеспечить дополнительные транспортные маршруты для более 200 тыс. жителей близлежащих районов, а также дополнительные подъезды к станции метрополитена "Бульвар Рокоссовского" и Московскому центральному кольцу", - сказал Загрутдинов.

Как уточнили в пресс-службе департамента, движение по участку Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Открытого шоссе было открыто 20 августа 2018 года. Было построено 2,92 км дорог, в том числе эстакада основного хода от Щелковского шоссе (ТПУ МЦК "Локомотив") до Открытого шоссе и эстакада-съезда с Щелковского шоссе на эстакаду основного хода внешней стороны СВХ.

Также в департаменте объяснили, что в связи с невозможностью построить эстакаду съезда с внутренней стороны Северо-Восточной хорды на Открытое шоссе в сторону центра, из-за строительства остановочного пункта МЦК Бульвар Рокоссовского, было принято решение проработать вопрос организации двухстороннего съезда с Северо-Восточной хорды на 5-й проезд Подбельского, далее на все примыкающие улицы, в том числе и на Открытое шоссе.

"Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018-2021 годы было предусмотрено проектирование и строительство объекта "Транспортная развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе". В настоящее время завершено строительство объекта, который обеспечит транспортную связь между Северо-Восточной хордой и местной улично-дорожной сетью районов Богородский, Метрогородок, Гольяново и Преображенское. <…> Будет увеличена пропускная способность улиц Большая Черкизовская, Краснобогатырская, Ивантеевская, Бойцовая и бульвара Маршала Рокоссовского", - отметили в пресс-службе.

Всего по проекту развязки было построено и реконструировано 1,4 км дорог и три искусственных сооружения: эстакада протяженностью 226 м, две подпорные стены протяженностью 83 м и 12 м. Также реконструированы все участи прилегающей улично-дорожной сети.