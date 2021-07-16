В Москве отреставрировали 67 объектов культурного наследия с начала года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты отреставрировали 67 объектов культурного наследия в Москве с начала 2021 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"С начала 2021 года мы отреставрировали 67 объектов культурного наследия, что на 20% больше [чем] за аналогичный период 2020 года. Хочу обратить внимание на долю государственного финансирования в Москве. Это порядка €1,4 млрд за пять лет, что в три раза больше чем в Париже", - сказал Емельянов.

Он добавил, что большое внимание будут уделять работе с инвесторами. За последние пять лет каждый второй объект культурного наследия в городе реставрируется за деньги частных инвесторов. А за весь 2020 год за счет бизнеса было отреставрировано 62 объекта культурного наследия.

"За первые шесть месяцев 2021 года сделано уже 42 памятника. Таким образом можно предположить, что итоги 2021 года нас не разочаруют, а как минимум будут не хуже, чем в прошлом", - рассказал Емельянов.

Он добавил, что всего в Москве более 8 тыс. объектов культурного наследия.