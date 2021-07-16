Первые регистрации брака прошли на площадке бутик-отеля "Богородское" в Новой Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Первые 16 пар молодоженов поженились на новой выездной площадке бутик-отеля "Богородское", расположенной в Новой Москве. После начала приема заявлений в июне на заключение брака новая локация стала пользоваться популярностью, сообщила в пятницу пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"Для пар, решивших пожениться в Новой Москве, доступны четыре отдела ЗАГС, однако до недавнего времени для проведения выездной церемонии бракосочетания была доступна только усадьба "Остафьево". В июне мы открыли даты до конца года и начали прием заявлений на новую площадку - в бутик-отель "Богородское". За месяц уже занято более 30% доступных мест в 2021 году на этой площадке", - говорится в сообщении.

Торжественные церемонии проходили в большом зале с интерьером в классическом стиле. На территории бутик-отеля "Богородское" располагается сад и озеро. В дендрарии растет около 1,5 тыс. видов растений из разных стран. Молодожены могут организовать фотосессию в саду с редкими сортами сирени и георгинов из Германии и Нидерландов, а также в розарии, состоящего из более чем 500 видов роз.

Подать заявление на заключение брака в бутик-отеле можно онлайн через портал mos.ru и портал госулуг, а также лично в Троицком отделе ЗАГС. Госпошлина остается прежней - 350 рублей.