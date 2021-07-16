В Останкинскую башню 15 июля ударили шесть молний

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Останкинская телебашня приняла в четверг, 15 июля, шесть ударов молнии и зафиксировала перепад температуры в 11 градусов. Сильная гроза не повлияла на работу телерадиопередатчиков башни, трансляция велась в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"Во время грозы [15 июля] башня приняла на себя удары шести молний. Метеодатчики Останкинкой телебашни зафиксировали снижение температуры с 32,1 градуса до 20,9 градуса. Скорость ветра у подножия башни на отметке 0 м составила 6 м/сек, а на высоте 503 м - 15 м/сек. Количество осадков - 27 мм", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в штатном режиме работало и экскурсионное бюро телебашни, кроме доступа на открытые балконы и открытую смотровую площадку. "Это обязательное требование при неблагоприятных погодных условиях", - подчеркнули в пресс-службе РТРС.

В новость внесена правка (11:25 мск) - передается с исправлением в заголовке, лиде и цитате в связи с уточнением информации пресс-службой, верно - 15 июля