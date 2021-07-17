Прощание с солистом "Хора Турецкого" Борисом Горячевым состоялось в столице

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Близкие, коллеги и поклонники творчества простились в субботу в Москве с солистом "Хора Турецкого" Борисом Горячевым, участники коллектива проводили его в последний путь исполнением песнопения "Вечная память", передает корр. ТАСС.

Горячев умер на 50-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

"Мы - "Хор Турецкого" - это семья, мы одно творческое целое. Для нас это совершенно невосполнимая потеря, нам очень сложно это пережить. Мы благодарны родителями Бориса за то, что они подарили нам этого совершенно уникального человека, яркого, светлого и чудесного", - сказал на прощании художественный руководитель и продюсер коллектива Михаил Турецкий.

Прощание состоялось в похоронном доме на Троекуровском кладбище, на церемонию пришли близкие исполнителя, его коллеги по "Хору Турецкого" и поклонники творчества. Они несли к гробу цветы - алые и бордовые розы. В завершение траурной церемонии участники коллектива а капелла исполнили песнопение "Вечная память". Присутствующие проводили артиста в последний путь продолжительными аплодисментами.

"Это шок, это трагедия. Борька был потрясающим человеком, добрым, отзывчивым. Я за 20 лет общения с ним не припомню, чтобы он на кого-то повысил голос. А голос у него был безумной красоты, как жаль. Я не представляю, как мы сейчас будем петь все то, где у него было соло, его голос звучит в ушах. Это большое горе, коллектив осиротел", - сказал ТАСС солист "Хора Турецкого" Евгений Кульмис (бас-профундо).

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. В "Хор Турецкого" он пришел в 2003 году. У него остались супруга и дочь.

Репертуар российского музыкального коллектива "Хор Турецкого" насчитывает сотни композиций. Коллектив исполняет произведения не менее чем на 10 языках, часть из них - а капелла. Один из проектов "Хора Турецкого" - "Песни Победы", он ежегодно приурочен к празднованию 9 Мая.