Впервые церемонии бракосочетания прошли на Северном речном вокзале в Москве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Первые церемонии бракосочетания прошли в отреставрированном здании Северного речного вокзала в Москве. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"Сегодня три пары молодоженов заключили брак в стенах отреставрированного речного вокзала впервые за его многолетнюю историю. Все больше московских молодоженов выбирают неординарный формат проведения как самих регистраций брака, так и свадебных торжеств. Поэтому совместно с Московским транспортом месяц назад мы открыли две необычные локации, бракосочетания на которых пройдут в вечернее и ночное время. На доступные даты уже заняты все места, около 20 пар поженятся на площадках транспортного комплекса", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что у молодоженов при проведении церемонии бракосочетания в вечернее время есть возможность провести свадебную фотосессию на закате на смотровой площадке Северного речного вокзала.

Кроме этого, еще одной необычной площадкой для заключения брака стала станция метро "Маяковская". Пары смогут проникнутся романтикой ночного метро. На станции будут находиться только молодожены и их гости.

Подать заявление на заключение брака можно лично в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания или онлайн через портал госуслуг и mos.ru. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, а при подаче заявления онлайн - 245 рублей.