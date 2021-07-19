Вильфанд спрогнозировал заметное похолодание в Москве с конца недели

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Типичное "московское лето" придет в российскую столицу в четверг, 22 июля. Столбики термометров будут опускаться до 20 градусов тепла, и возвращения аномальной жары в ближайшее время не предвидится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее заметно температура понизится 22 июля. Понижение температуры будет постепенным, но вот в четверг особенно ощутится: северные ветры ярко выраженные и температура 20-24 градуса. Жители Москвы вздохнут с облегчением, обрадуются, воздух станет нормальным, человеческим, я бы сказал. Но думаю, что с субботы-воскресенья начнутся вопросы, когда вернется настоящее лето. Но это и будет настоящее московское лето, типичное", - рассказал он.

По словам Вильфанда, возвращения анормальной жары не предвидится минимум до середины следующей недели.

Метеоролог также сообщил, что отключить вентиляторы и кондиционеры ночью и насладиться прохладной москвичи смогут чуть раньше. "В ночь на 21 июля температурный фон будет уже московский, минимальные температуры будут 13-15 градусов. Можно будет уже не включать кондиционеры ночью", - отметил он.

До четверга жителей столицы ожидает достаточно высокая температура. По данным Гидрометцентра, 19 июля днем прогнозируется 27-29 градусов тепла, 20 июля - 25-27 градусов тепла, 21 июля - 24-26 градусов тепла.