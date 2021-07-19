В Москве объявили желтый уровень опасности из-за непогоды

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 29 градусов ожидаются 19 июля в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит от 27 до 29 градусов, в ночь на 20 июля столбики термометров могут опуститься до 17 градусов.

В Подмосковье днем ожидается от 25 до 30 градусов тепла. Ночью температура воздуха может опуститься до 14 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе - с порывами до 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве с 10:00 19 июля до 10:00 21 июля. В Подмосковье желтый уровень опасности объявили с 09:00 19 июля до 09:00 21 июля.

Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.