Власти Москвы попросили рестораны закрыть веранды из-за сильного ветра и грозы 19-20 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве 19-20 июля. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков, что 19 и 20 июля местами по Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе - усиление ветра с порывами до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве с 10:00 19 июля до 10:00 21 июля.