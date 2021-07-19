В Москве более тысячи пар планируют заключить брак 21 августа

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. молодоженов подали заявления на регистрацию брака в ЗАГС и на выездных площадках Москвы в красивую и популярную дату 21.08.21. Торжественные церемонии пройдут также на 17 необычных локациях столицы, сообщила в понедельник пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"Пик свадеб традиционно приходится на летний период. Молодожены выбирают дату для бракосочетания по различным причинам. Несмотря на уникальность каждой пары, традиционно в Москве пользуются популярностью красивые даты. Уже около тысячи пар поженились 17.07, а еще более тысячи пар планируют заключить брак 21.08.21", - рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Впервые торжественные церемонии бракосочетания в красивую дату 17.07 прошли в здании Северного речного вокзала. Три пары молодоженов заключили брак в отреставрированном историческом здании на закате. В августе, 21.08.21, во Дворце бракосочетания № 1 молодожены будут заключать браки с 9:00 до 00:00. А в ночь на 22 августа впервые поженятся две пары молодоженов на станции метро "Маяковская".

Также популярными датами свадебного сезона 2021 года по поданным заявлениям стали 07.08, в эту дату планируют пожениться более 980 пар, и 14.08 - в этот день заключат брак более 870 пар. Лидерами по зарегистрированным бракам в летние месяцы стали июньские выходные: 05.06 поженились более 960 пар, 19.06 - около 930 пар, а 26.06 - около 900 пар.

Подать заявление о заключении брака можно лично в отделе ЗАГС по предварительной записи или онлайн через портал mos.ru или портал госуслуг. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, при подаче заявления онлайн - 245 рублей.