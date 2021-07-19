Участниками спартакиады "Моспром" в текущем году станут более 3,8 тыс. промышленников

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 3,8 тыс. столичных промышленников примут участие в спартакиаде "Моспром" в этом году. Среди них представители 24 предприятий и двух вузов, участвующих в соревнованиях впервые, сообщил в понедельник руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"В этом году свыше 3,8 тыс. столичных промышленников подтвердили участие в спартакиаде "Моспром" 2021. Среди них представители 107 предприятий и 16 учебных заведений Москвы. Кроме того, из заявленных участников 24 столичных промпредприятия и два профильных вуза будут на соревнованиях впервые", - цитирует Прохорова пресс-служба департамента.

Среди новичков - фармацевтическая компания "Р-Опра", фабрика вентиляции "Галвент", московский производитель авиационно-космической продукции НПО "Молния", Московский государственный технический университет гражданской авиации.

В этом году к мини-футболу, баскетболу 3х3, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, хоккею и боксу добавились плавание и киберспорт. На всех спортивных площадках соблюдаются меры предосторожности, связанные с пандемией. Амбассадорами состязаний этого года стали футболист Игорь Акинфеев и боксер Мурат Гассиев.

Спартакиада "Моспром" проходит с 2019 года. Это комплексные соревнования среди сотрудников промпредприятий и студентов технических вузов столицы. В этом году у нее появился талисман, который будет поддерживать спортсменов, - енот Заводила. Отборочные соревнования проходят с 17 июля по 12 сентября. По итогам будут определены восемь лучших команд предприятий и восемь команд вузов. Они примут участие в финале, который состоится в спорткомплексе "Лужники" 25 сентября.