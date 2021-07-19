Движение в районе метро "Текстильщики" в Москве изменится с июля по ноябрь

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Схема движения на юго-востоке Москвы в районе станции метро "Текстильщики" изменится с июля по ноябрь 2021 года в связи с реконструкцией путепровода "Текстильщики-1", сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"На юго-востоке столицы начинается реконструкция путепровода "Текстильщики-1". В связи с этим схема движения в районе станции метро "Текстильщики" изменится. Так, 27 и 30 июля, 1, 5, 7 августа, 21, 24, 27, 30 октября и 2 ноября кратковременно в период с 01:30 до 05:30 перекроют участок Шоссейной улицы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, с 22 июля 2021 года по 31 января 2022 года ограничат движение на участке Волгоградского проспекта от дома 49, строения 5 до дома 44б, строения 1. Транспорт сможет передвигаться по трем полосам в каждом направлении. Водителям рекомендуется быть внимательными и заранее выбирать маршрут.