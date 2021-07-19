В Москве открылась выставка победителей конкурса "Наследие моего района"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Выставка победителей конкурса детского рисунка "Наследие моего района" открылась на Никитском бульваре в Москве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Департамент культурного наследия города Москвы открыл выставку работ победителей III городского конкурса детского рисунка "Наследие моего района". До 28 июля на Никитском бульваре можно увидеть 40 лучших детских рисунков. На каждом из них изображен любимый уголок родного для школьника района столицы", - сказал собеседник агентства.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в 2021 году прислано рекордное количество работ - 3 тыс.

"Это в два раза больше, чем в прошлом году. Каждая работа обладает уникальным характером. Видно, что участники вложили в рисунки душу, выбрали действительно интересные и дорогие для них городские объекты, постарались оригинально их изобразить. Увидеть лучшие работы можно до 28 июля на Никитском бульваре", - сказал Емельянов.

В этом году профессиональное жюри оценивало победителей в одной основной номинации и семи дополнительных: "Москва космическая", "Памятники-герои", "Парки и усадьбы Москвы", "Мосты и набережные Москвы", "Памятники науки и технологии", "Особый взгляд" и "Приз зрительских симпатий".

"Как и прежде, принять участие в конкурсе смогли ребята от семи до 11 и от 12 до 15 лет. Победителей определили в категориях "Профессионалы" и "Любители", - сказал собеседник агентства.

По словам руководителя Мосгорнаследия, в следующем году конкурс тоже состоится. А результаты конкурса 2021 года, а также вся дополнительная информация, опубликованы на сайте наследиемоегорайона.рф.