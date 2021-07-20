Вильфанд предупредил москвичей об "обвале холода"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Похолодание, которое придет в Москву 22 июля, будет ощущаться как "обвал холода" после длительного периода жары, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее метеоролог сообщил, что типичное "московское лето" придет в российскую столицу в четверг, 22 июля. Столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов тепла и возвращения аномальной жары в ближайшее время не предвидится.

"Температура будет близка к климату с 22 июля, но это будет обвал холода по сравнению с той погодой, что была. Ветра будут северные, действительно холодные", - предупредил он. По словам Вильфанда, если бы солнце не прогревало активно эти холодные воздушные массы, похолодание было бы еще более ощутимым.

Метеоролог отметил, что изменится и качество воздуха в столице в связи с похолоданием. Он станет свежим и можно будет "дышать полной грудью".

По данным Гидрометцентра, 20 июля днем прогнозируется 25-27 градусов тепла, 21 июля - 24-26 градусов, 22 июля - 22-24 градуса, 23 июля - 19-24 градуса.