В Москве 20 июля ожидаются 27-градусная жара и небольшой дождь

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве 20 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла, в ночь на 21 июля похолодает до плюс 13 градусов.

В Подмосковье воздух днем прогреется до плюс 28 градусов, ночью температура опустится до плюс 10 градусов.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Московской области до 12:00 мск 21 июля. "Местами высокая пожароопасность четвертого класса", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Скорость северо-западного ветра 20 июля не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.