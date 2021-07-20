Скидки до 28% теперь можно получить по карте москвича в интернет-магазинах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 50 интернет-магазинов начали предоставлять скидки до 28% жителям столицы по карте москвича. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Программа лояльности карты москвича - одна из крупнейших городских дисконтных программ. Более 50 интернет-площадок, участвующих в программе, предоставляют скидки до 28 процентов на самые востребованные товары и услуги. Так, в условиях пандемии удаленно можно приобретать товары первой необходимости или обучаться онлайн", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГУП "Московский социальный регистр" Ивана Бутурлина.

Список интернет-магазинов, которые предоставляют скидки по карте москвича, опубликован в официальных аккаунтах социальных сетей @karta.moskvicha.

Отмечается, что для получения скидки в интернет-магазине нужно указать номер и серию карты в личном кабинете, либо в специальном поле оформления заказа. Некоторые интернет-магазины могут попросить визуально показать карту курьеру при получении заказа.

Карта москвича - это социальный проект Москвы. С 2001 года она предоставляет гражданам доступ к городским сервисам и транспортным льготам. Около пяти миллионов держателей ежегодно используют карту для проезда в транспорте, получения городских услуг и социальных выплат, а также скидок в более 7,5 тыс. точек продаж партнеров проекта.