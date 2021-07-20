Причиной гибели уток в Москве-реке мог стать закисший в теплой воде хлеб

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Тушки мертвых уток были обнаружены в Москве-реке возле памятника Петру I. Причиной их гибели скорее всего стал закисший в теплой воде хлеб, сообщил во вторник ТАСС начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что у памятника Петру I на Москве-реке жители обнаружили мертвых уток, в основном - вдоль берега, там, где их обычно кормят. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосводосток", бригадой "Мосводостока" было проведено обследование Москвы-реки вблизи Крымской набережной, в ходе которого обнаружены пять мертвых уток.

"В водоемах в Одинцовском районе, Химкинском водохранилище и Москве-реке, возле памятника Петру I, жители обнаружили мертвых уток. При длительной аномальной жаре многие водоемы очень сильно нагреваются. В этих случаях возможно цветение воды и образование различных продуктов гниения. Учитывая, что мертвые утки находились в основном в местах их подкормки, можно предположить, что на гибель птиц повлиял закисший в теплой воде хлеб, которым жители угощают диких уток", - рассказал Бурмистров.

Он добавил, что вместе с хлебом в организм попадает и насыщенная бактериями вода. Все это часто вызывает необратимые, ведущие к летальному исходу изменения.

"Хочется напомнить, что летом кормить птиц категорически нельзя! В это время года у них вполне достаточно видоспецифичного, природного корма. В местах гибели уток специализированными организациями были взяты пробы воды для анализа. Окончательный ответ о причине гибели птиц даст комитет ветеринарии города Москвы. Туда были переданы образцы для исследований и для проведения патологоанатомического вскрытия", - пояснил Бурмистров.

В пресс-службе Мосприроды добавили, что на природных территориях Москвы в зимний период проходил учет водоплавающих птиц. Он состоялся в рамках всероссийской акции "Серая шейка". Учет околоводной орнитофауны показал, что на природных территориях Москвы зимовать оставались 8 420 водоплавающих птиц.