Центр "Слово" на ВДНХ запустит серию мастер-классов по журналистике для подростков

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Мастер-классы по журналистике "Летучка" для ребят старше девяти лет пройдут в Центре "Слово" на ВДНХ с 25 июля. Курс состоит из пяти встреч, каждая из которых посвящена отдельной теме, например, жанру автопортрета или мастерству репортажа, сообщила во вторник пресс-служба ВДНХ.

"25 июля Центр "Слово" запускает серию мастер-классов по журналистике "Летучка". Участников ждут эксперименты с текстами, а также работа с иллюстрациями и шрифтами. Преподаватели курса, например, расскажут, как сделать яркий текст для социальных сетей, и познакомят с основами графического дизайна. Мастер-классы будут проходить по воскресеньям в 14:30", - говорится в сообщении.

Работать с ребятами будут сотрудники редакции журнала Seasons, а также приглашенные художники и иллюстраторы. Так, 25 июля состоится первое занятие курса — "Я автор". Участники мастер-класса подискутируют о том, кто такой автор и как стать автором самому. В практической части встречи ребята попробуют создать полноценный автопортрет (словесный и визуальный).

1 августа темой обсуждения станет жанр интервью. Слушатели курса научатся формулировать точные вопросы и справляться с непредвиденными ситуациями.

Также в процессе обучения начинающие авторы посетят "Комнату страха" в Центре "Слово", где хранится коллекция детских пугающих историй. А завершится цикл мастер-классов прогулкой по ВДНХ. После этого участники поделятся друг с другом заметками и сделают свой первый текстовый репортаж с иллюстрациями. Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено.