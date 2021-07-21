Синоптики прогнозируют до 26 градусов тепла в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков ожидается в среду в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от 24 до 26 градусов тепла, в ночное время температура опустится до 12 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 27 градусов, в ночь на четверг похолодает до девяти градусов.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Московской области до 00:00 мск четверга. "Местами высокая пожароопасность четвертого класса", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Скорость северо-западного ветра в среду не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.