В Москве отреставрируют княжеские палаты XVI-XVII веков

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты проведут реставрацию княжеских палат XVI-XVII веков в Подкопаевском переулке Москвы. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Старинные палаты в Подкопаевском переулке играют важную роль в формировании исторического облика Басманного района. У этого памятника архитектуры есть своеобразная загадка. Дело в том, что на фасаде висит табличка с названием: "Палаты Шуйских". Изначально предполагалось, что они принадлежали представителям одной из ветвей рода Рюриковичей - княжеской семье Шуйских", - рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что самым известным был Василий Шуйский, вошедший в историю как русский царь Василий IV. Однако современные исследователи считают это ошибкой. Вероятнее всего, настоящим владельцем палат был князь и воевода Иван Михайлович Барятинский, тоже из рода Рюриковичей. Он жил в XVI - начале XVII века. Известен тем, что служил послом в Дании.

"Для разработки научно-проектной документации специалисты проведут историко-архивные и библиографические исследования. Также они изучат инженерно-технические особенности здания, опишут будущие архитектурные и конструктивные решения. Точный список необходимых реставрационных работ будет подготовлен после этих исследований, затем Мосгорнаследие проведет процедуру их согласования. Планируется, что реставрация закончится не позднее февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Палаты в Подкопаевском переулке обладают статусом объекта культурного наследия федерального значения. Все реставрационные работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия.