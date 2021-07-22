Более 5,5 тыс. человек призвали на военную службу в Москве весной 2021 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. человек отправили к месту службы по итогам весеннего призыва в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.

"В Москве подведены итоги весеннего призыва граждан на военную службу. Военным комиссариатом города Москвы в апреле-июле 2021 года на военную службу отправлено 5 534 человек", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в целях достоверного информирования граждан о ходе весенней призывной кампании 2021 года и для разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности в период проведения призыва была организована работа горячих линий правительства Москвы и совета родителей военнослужащих города. "В период весенней призывной кампании 2021 года за консультацией по вопросам призыва на военную службу обратились 172 человека. По результатам работы призывных комиссий муниципальных округов, городских округов и поселений города Москвы в апреле-июле 2021 года медицинское освидетельствование прошли 34,6 тысячи человек", - уточнили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что весенний призыв 2021 года, с учетом введенных ограничительных мер в связи с выявленной новой коронавирусной инфекцией, прошел в городе Москве организованно и без происшествий.