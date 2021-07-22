В Москве продезинфицировали здание и прилегающие территории Ленинградского вокзала

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России провели дезинфекцию более 17,5 тыс. кв. м здания и прилегающий территории Ленинградского вокзала в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"22 июля специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" продезинфицировали более 11 тыс. кв. м внутренних помещений Ленинградского вокзала и 6,5 тыс. кв. м прилегающей к нему территории. Меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на дезинфекцию потребовалось порядка одной тонны дезраствора, предназначенного для борьбы с вирусами и бактериями. "Специалисты выполнили работы по спецобработке основного здания вокзального комплекса, перронов, служебных помещений, входных групп, камеры хранения, конвейерных лент для досмотра багажа, эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования", - сказали в ведомстве.

МЧС России с апреля 2020 года регулярно проводит масштабные работы по дезинфекции социально значимых объектов и транспортной инфраструктуры по всей стране.