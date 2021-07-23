Председателем Басманного суда станет экс-глава Ростовского гарнизонного суда Голованов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Москвы рекомендовала на должность председателя столичного Басманного суда бывшего председателя Гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону Владимира Голованова. Об этом сказано на сайте коллегии.

"Рекомендовать на должность председателя Басманного суда Голованова В. А.", - сказано в сообщении квалификационной коллегии, опубликованном после заседания 15 июля.

Там также отмечается, что действующий председатель Басманного суда Ирина Вырышева рекомендована на должность судьи Мосгорсуда.

Теперь, согласно действующему законодательству, представление о назначении Голованова на должность председателя Басманного суда, а Вырышевой - на должность судьи Мосгорсуда, должен дать Верховный суд. Если это произойдет, то решение об их назначении на новые должности вынесет президент РФ Владимир Путин.

Голованов стал председателем ростовского Гарнизонного военного суда в 2014 году, в марте нынешнего года он был переназначен на 6-летний срок. Вышестоящим для этого суда является Южный окружной военный суд (тоже находится в Ростове-на-Дону), который ранее возглавлял нынешний руководитель Мосгорсуда Михаил Птицын.

Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства СК РФ по наиболее резонансным уголовным делам. В частности, там принималось решение о домашнем аресте экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который позже был осужден за взятку, о заключении под стражу экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации убийств, а также экс-главы Министерства по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.