Фестиваль Geek Picnic впервые пройдет на теплоходе, курсирующем по Москве-реке

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Фестиваль науки и технологий Geek Picnic впервые пройдет на теплоходе, который будет курсировать по Москве-реке. Рейсы будут отправляться в течение всего дня 21 августа, сообщила ТАСС директор фестиваля Марина Смирнова.

"Мы планировали провести наш фестиваль в Парке Горького, однако до сих пор в стране и в том числе в Москве, действует целый ряд ограничений на проведение крупных массовых мероприятий, и мы решили не рисковать и провести Geek Picnic в более камерном формате на большом корабле. Конечно, на корабль невозможно погрузить десятки тысяч людей, но зато те, кто купят билеты, получат возможность иммерсивного погружения в высокие технологии в максимально комфортных условиях", - приводят ее слова в пресс-службе фестиваля.

Теплоход будет отправляться от моста Багратион по расписанию с 12:30 до 01:30. Гости Geek Picnic увидят самые интересные высокотехнологичные разработки: автономных роботов, нейрокомпьютеры, цифровых двойников, умные импланты, цифровые таблетки, трекеры, вживляемые сенсоры. Будут работать зона AR и VR. Так, зрители увидят в действии новейших роботов-кошек-официантов и роботов-собак, роботов для селфи и роботов для дискотек. "Робо-кошка с удовольствием примет у всех желающих заказ по меню, а вместо чаевых можно почесать ее за ухом", - отметили в пресс-службе.

Впервые на теплоходе будет работать кибер-ЗАГС, в котором можно быстро зарегистрировать отношения. Церемонию проведет андроидный робот новейшего поколения Алекс, который практически не отличим от человека. Также впервые на фестивале появится зона 18+, где передовые технологии и Science Art будут воплощать фантазии гостей. Гости Geek Picnic увидят инсталляцию-перформанс Юлии Боровой, Эдуарда Рахманова и Анастасии Карасевой "Кристалл". В ходе представления перформер оказывается в особой среде, которая образует на его теле кристаллы-дендриты.

В ходе образовательной программы посетители узнают, есть ли жизнь на Венере, когда человечество в полной мере освоит Луну, как совершить квантовый скачок, сформулировать цель для искусственного интеллекта и есть ли у паники биохимия. Среди выступающих - известные ученые и популяризаторы науки: академический эколог, научный сотрудник ИВП РАН Артем Акшинцев, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Владимир Сурдин, руководитель научной группы Российского квантового центра Алексей Федоров и многие другие.