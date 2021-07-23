Движение поездов на юге зеленой ветки московского метро восстановили

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Движение поездов от станции "Орехово" до "Алма-Атинской" на Замоскворецкой (зеленой) линии московского метрополитена восстановлено. Некоторое время поезда следовали с увеличенными интервалами, в данный момент график движения составов вернулся в норму сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за проверки одного состава нет движения поездов от станции "Орехово" до "Алма-Атинской". В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.