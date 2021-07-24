Пешеходный мост через Яузу планируют построить до конца 2021 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пешеходный мост в составе транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская" планируется достроить к концу 2021 года. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На данный момент выполнены выносы инженерных сетей в зоне всех четырех опор. На 75% завершены монолитные работы опоры №4. Ведется сборка металлоконструкций пролетного строения моста. Основные конструкции планируется выполнить в сентябре, завершить строительство объекта планируется в конце 2021 года", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что мост включает в себя пешеходный переход дугообразной формы, опирающийся на две промежуточные опоры, и две крайние опоры-башни, совмещенные с конструкциями лестничных сходов. Общая длина пешеходного моста составит 87 м. Новый пешеходный мост свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные.

Для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения, а также перемещения багажа в конструкциях опор-башен установят два пассажирских лифта грузоподъемностью 1 тыс. кг в каждом лестничном сходе. Отделочные материалы пешеходного моста подбирали в соответствии с окружающей застройкой и требованиям Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.