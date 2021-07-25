В Москве ожидается теплая погода без осадков в ближайшие дни

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Погода в Москве будет "на любой вкус" ближайшие дни: умеренно-теплой в воскресенье, теплой в понедельник и жаркой во вторник и среду. Температурный фон будет в диапазоне 23-30 градусов в ближайшие четыре дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни погода будет на любой вкус. У каждого свои представления о хорошей погоде, так вот будут удовлетворены все. В воскресенье температура будет около 23-25 градусов. Кому-то нравится такая погода, а кто-то считает, что летом должно быть потеплее. Для любителей более жаркой погоды в понедельник будет 25-27 градусов, а во вторник - уже 28-29 градусов", - сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, в среду погода будет для любителей жары - в столице прогнозируется 29-30 градусов. Дождей в ближайшие четыре дня в Москве не прогнозируется, небо будет ясным.