Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве 25 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, отсутствие осадков и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 23-25 градуса тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 11-13 градусов тепла, в центре города - до плюс 15-17 градусов, осадков также не ожидается.

Ветер переменный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах плюс 20-25 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до 8-13 градусов тепла.