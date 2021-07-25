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Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве 25 июля

Скорость ветра составит 2-7 м/с

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, отсутствие осадков и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 23-25 градуса тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 11-13 градусов тепла, в центре города - до плюс 15-17 градусов, осадков также не ожидается.

Ветер переменный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах плюс 20-25 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до 8-13 градусов тепла.

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