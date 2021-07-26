Станции метро "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" возобновят работу 26 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Станции Сокольнической линии московского метрополитена "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" досрочно возобновляют работу в понедельник. Станция "Проспект Вернадского" будет закрыта до 8 августа включительно, там продолжается строительство пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ).

"Уже в понедельник, 26 июля, мы частично откроем участок Сокольнической линии - станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" откроются на две недели раньше [заявленного срока]. Но станция "Проспект Вернадского" по-прежнему закрыта. Это нужно для строительства пересадки на БКЛ. Движения поездов между станциями "Юго-Западная" и "Университет" до 8 августа включительно не будет. Еще мы изменим работу вестибюлей на "Юго-Западной": в часы пик один будет работать на вход, другой - на выход", - сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Тем не менее пассажиров просят пользоваться альтернативными маршрутами: Калужско-Рижской и Солнцевской линиями метро и МЦК "Лужники". В пресс-службе также сообщили, что станции "Университет" и "Юго-Западная" будут загружены, как и автобусы КМ, которые будут курсировать между данными станциями.

Поезда Сокольнической линии Московского метрополитена с 17 июля перестали ходить от станции "Спортивная" до "Тропарево", движение на данном участке должно было быть ограничено до 8 августа. Из-за этого в столичных районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино ограничено автомобильное движение, а маршруты автобусов изменены.

Движение машин в районе закрытых станций метро начали ограничивать 16 июля: перекрыт ряд съездов и выездов некоторых улиц, на участке ТТК появилась временная выделенная полоса для автобусов. Также были введены перекрытия и запреты движения на развязке МКАД с Киевским шоссе. Дорожное движение в этих районах осложнилось, особенно в часы пик.

Бесплатные автобусы КМ курсируют с 05:30 мск до 02:00 мск, около 180 автобусов особо большого класса приезжают на остановки с интервалом меньше минуты.