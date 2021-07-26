Синоптики сообщили, что купальный сезон в Москве продолжится в августе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Купальный сезон в Москве и Подмосковье продолжится в августе. Примета о закрытии сезона после Ильиного дня в этом году не будет актуальной, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ильин день празднуется 2 августа. Существует примета о том, что с этого дня нельзя купаться в реках и водоемах, в частности, из-за того, что вода становится холодной.

"Существует поверье, что купальный сезон завершается в Ильин день, но это не так. Сейчас температура воды в Москва-реке [плюс] 22 градуса, и дальше будет очень теплая неделя, вода еще прогреется", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в ближайшее время купальный сезон в Москве не завершится. Более точные сроки будут известны чуть позже. "Пока можно планировать отдых на природе смело и после Ильиного дня. Метеорологи не дают команды прекращать купальный сезон", - отметил он.