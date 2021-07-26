В I квартале 2021 года внутренний турпоток в Москву восстановился на 90%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Внутренний туристический поток в Москву в I квартале 2021 года восстановился примерно на 90% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Всего за первые три месяца 2021 года Москву посетили более 3,6 млн россиян, сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Международный туризм практически поставлен на паузу, но этого не скажешь о внутреннем туризме. Из 13,6 млн путешественников, побывавших в столице в прошлом году, 12,8 млн - гости из регионов России. В первые три месяца этого года Москву посетили более 3,6 млн россиян. Восстановление внутреннего турпотока в I квартале составило примерно 90% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года", - рассказала Сергунина.

Она добавила, что столичные гостиницы соблюдают все антикоронавирусные меры и готовы принимать гостей. С января по март текущего года они были заполнены чуть больше чем на 50%. В нынешних условиях, по словам заммэра, это приличный показатель.

"В начале года Москва присоединилась к международной программе безопасности путешествий Safe Travels. Ее запустил Всемирный совет по туризму. Столичные организации, наряду со своими коллегами по всему миру, могут подать заявку на специальный знак, подтверждающий, что они придерживаются действующих санитарных требований. Это полезный дополнительный инструмент для привлечения туристов", - рассказала Сергунина.