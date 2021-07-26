В Москве малые и средние компании получили льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд руб.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Малые и средние предприятия Москвы за все время действия в столице программы льготного кредитования получили кредиты на общую сумму более 132,9 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"За все время действия программы, с мая 2020 года, льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс. человек", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Ранее программу продлили на новых условиях до 31 декабря 2021 года. Теперь кредиты могут получить только предприятия малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей, среди которых производство, туризм, образование, здравоохранение, культура, спорт.

Бизнес может взять кредит по сниженной процентной ставке. Субсидированная ставка составляет 8% годовых. Максимальный размер кредита - 100 млн рублей, срок льготной кредитной ставки - 24 месяца. Деньги нужно потратить на финансирование текущей деятельности. Кредит можно получить в одном из 14 банков-партнеров программы.

Продление программы льготного кредитования ранее вошло в пакет мер антикризисной поддержки, утвержденный в июне. В числе мер - отсрочка для предприятий общественного питания по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города, сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца 2021 года. Также предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.